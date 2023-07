House of Reza opent tweede winkel in Breda

Herenmoderetailer House of Reza opent eind september een tweede winkel in Breda, zo meldt House of Reza in een persbericht. De herenmoderetailer zal zich vestigen in het voormalige pand van Riverwoods.

Reza Eslahy, de oprichter van House of Reza, is het pand volop aan het verbouwen en wil de winkel voorzien van een winkelconcept waarbij de garderobe van een man wordt nagebootst, zo is te lezen. Bovendien beschikt de winkel over een achtertuin met parkeergelegenheid en ruimte om een zithoek te creëren. De winkel is ruim tweehonderd vierkante meter groot.

Eslahy opende in het verleden de Suit Supply-winkel in Breda, waarna hij in 1988 zijn eigen kledingmerk ‘House of Reza’ startte. Na een eerste winkel in Den Bosch te openen, is het nu tijd om Breda te veroveren. House of Reza biedt moderne, tijdloze herenmode aan ‘tegen een eerlijke prijs’.