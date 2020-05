Hudson’s Bay-pand in Haarlem wordt gevuld met Hema outlet

Hema trekt binnenkort in het oude Hudson’s Bay-pand in Haarlem. Dit bevestigt een woordvoerder van Hema aan het Noordhollands Dagblad. Het gaat om een Hemarkt, de outlet formule van Hema.

Hema betrekt voorlopig alleen de begane grond en de eerste verdieping van het pand. De keten heeft de ambitie om een complete winkel te maken in het pand, zo meldt het ND. Wanneer dit gebeurt moet de Hema-vestiging aan de Kruisstraat in Haarlem gevuld worden met een Jumbo.

Hemarkt werd in 2015 geïntroduceerd als een discount-hoek in bestaande winkels. Inmiddels zijn diverse winkels gevuld met het concept. Bij Hemarkt zijn items met kortingen tot zo’n 60 procent te vinden. De naam Hemarkt wordt door Hema ook vaak gebruikt bij andere kortingsacties.