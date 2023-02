Huishoudens besteden bijna zes procent meer aan duurzame goederen in december

In december 2022 gaven Nederlandse huishouden 5,7 procent meer uit aan duurzame goederen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder duurzame goederen vallen ook kleding, textiel, schoenen en lederwaren.

Eerder deze maand werd al bekend dat het verkoopvolume van de detailhandel in december een half procent lager lag dan in december 2021. Dat had onder meer te maken met de verminderde bestedingen aan voedingsmiddelen, dranken en tabak: dat consumptiecijfer lag in december 2022 ruim zes procent onder het niveau van vorig jaar.

Gemiddeld besteedden huishoudens in december 9,9 procent meer dan in december 2021. Dat geld ging dus niet zozeer naar goederen, maar vooral naar diensten: daaraan werd bijna twintig procent meer uitgegeven.