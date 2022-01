Hunkemöller stapt Verenigde Staten in met webshop

Lingeriebedrijf Hunkemöller maakt de stap naar de Verenigde Staten met een webshop, zo is te lezen in een persbericht. Amerikaanse klanten hebben hierdoor toegang tot de volledige collectie van het merk.

“De opening en een grote stap in de reis van Hunkemöller om een wereldwijd digital-first merk te zijn die de beste winkelervaring biedt aan haar klanten,” aldus het persbericht. Het merk was al aanwezig in de Verenigde Staten door middel van een samenwerking met retailer Nordstrom die recent gelanceerd is.

Hunkemöller is al actief in 20 landen en heeft in totaal 15 webshops en 900 winkels. Het bedrijf heeft in ruim 7.400 medewerkers en in de collectie worden zo’n 67 verschillende bh-maten aangeboden. Kleding loopt tot en met maat 3XL.