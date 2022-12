IBANA meer dan het leermerk van 10 jaar geleden; ‘retailers zien het nu als merk met een totaal collectie’

Modelabel IBANA was in 2019, 10 jaar na oprichting, toe aan een nieuwe stap, het uitbreiden van haar collectie in nieuwe kwaliteiten. Het merk had 10 jaar lang collecties ontworpen die voor 95% uit leer bestonden.

Na het uitwerken en ontwikkelen van de ideeën lanceerde IBANA in het seizoen van Spring/Summer 2022 haar nieuwe ‘ton-sur-ton concept’. Deze collectie bestond voor 30-40% uit kwaliteiten als viscose, wolblend, modal, en katoen.

SS23 campagne, fotografie door Melody Lieftink

De naam zegt het al, de eerste collectie in het nieuwe format was gebaseerd op een mooie top, trui of sweater bij de leren broek/rok die het merk al goed verkocht maar dan in dezelfde kleur. Vanuit de retailers werd hier goed op gereageerd, consumenten kochten vaak de gehele set en hoefden niet meer op zoek naar een bijpassend bovenstuk. ‘Het is geweldig om te zien dat retailers ons niet meer alleen inkopen voor het leer en IBANA als totaal collectie zien’ zegt brandmanager Tamar van Koolbergen. Het merk heeft via deze weg langzamerhand vertrouwen gewonnen om naast haar leren producten ook andere kwaliteiten te verkopen.

Monique Blom eigenaresse van de dames boetiek Noah uit Oosterbeek is al 13 jaar klant bij IBANA en heeft de transitie van het merk bewust meegemaakt. ‘De leren items van IBANA werden altijd al goed verkocht maar toen er bijpassende non-leather artikelen bij kwamen konden we de klant nog beter bedienen. Voorheen was het lastiger om bij een uitgesproken kleur lederen broek een passende top te shoppen. Nu hangt het naast elkaar in het vak en koopt de consument vrijwel altijd de hele set. Daarnaast merk ik dat sinds ik IBANA groter ben gaan inkopen dit alleen maar ten goede is geweest van de verkoop. Er hangt echt een mooi duidelijk beeld in de schappen. Ook speelt mee dat het merk steeds bekender wordt bij de mensen en het in vergelijking met andere merken redelijk betaalbaar blijft. Wat ook opvallend leuk is, is dat de Party Collectie die IBANA voor de tweede keer heeft gelanceerd heel goed wordt opgepakt. Na vier weken is bijna alles uitverkocht’, aldus Monique Blom.

SS23 campagne, fotografie door Melody Lieftink

Inmiddels wordt de Spring/Summer 2023 collectie bijna uitgeleverd en heeft het merk een collectie die voor 50% uit non-leather en 50% uit leer bestaat. Als we de toekomstplannen van IBANA mogen geloven is het merk voorlopig nog niet klaar met haar uitbreiding en groeit het merk zowel in collectie als in landen waar het verkocht wordt.