Iconisch jeansmerk Closed opent eerste winkel in Verenigde Staten

Jeansmerk Closed heeft de fysieke stap naar de Verenigde Staten gemaakt. Het merk heeft een winkel geopend in Los Angeles, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Het merk was al actief in de markt met een eigen online shop en de distributie via wholesale partners. "We hebben het gevoel dat dit de volgende stap is om het merk dat we hebben gebouwd samen met onze partners verder te bekrachtigen," aldus Til Nadler, de managing partner bij Closed, in het persbericht. "Los Angeles is de plek waar Closed de operationele activiteiten is begonnen in de Verenigde Staten en het voelt natuurlijk om hier terug te komen om onze eerste fysieke winkel te openen.

De winkelinrichting moet de bezoeker een vakantie-gevoel geven, aldus het persbericht. Om dit te bewerkstelligen is er gekozen voor geeltinten, ronde vormen en gestreept textiel dat doet denken aan strandstoelen. Op de muren zijn foto's te zien van iconische Italiaanse vakantiebestemmingen.

Closed-winkel in Los Angeles. Beeld via Closed

