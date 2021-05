Iconisch warenhuis La Samaritaine opent deze maand na 16 jaar weer de deuren

La Samaritaine, een iconisch Frans warenhuis uit het portfolio van luxegroep LVMH, opent deze maand na 16 jaar weer de deuren. De opening staat gepland op 19 juni en komt na een investering van 750 miljoen euro, aldus Frans nieuwsbureau AFP.

In het gebouw komt niet alleen een warenhuis, maar ook een luxe hotel, kantoren, sociale huurwoningen en een kinderopvang. Het gebouw werd in 2005 gesloten vanwege veiligheidsredenen en zou eigenlijk in 2020 heropend worden voor het 150-jarige jubileum. De heropening liep vertraging op door de pandemie.

La Samaritaine, bestaande uit vier gebouwen waarvan er een een historisch monument is, staat bekend voor de Art Nouveau en Art Deco stijl. De gebouwen zijn renovaties ondergaan waarbij de kenmerkende elementen van deze stijl bewaard zijn gebleven. Denk bijvoorbeeld aan mozaïek, email, glas-in-lood en metalen balustrades.