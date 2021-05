Iconische Topshop-winkel aan Oxford Street staat te koop voor 400 miljoen pond

Beeld: FashionUnited

Het is een baken aan de Londendse Oxford Street: de voormalige flagshipstore van Topshop. Het iconische winkelpand met de classicistische gevel staat nu te koop, en wordt gewaardeerd op zo’n 400 miljoen pond, zo schrijft The Guardian.

Het winkelpand heeft een vloeroppervlak van zo’n 100.000 vierkante meter en is daarmee bij uitstek geschikt voor retailers huurders met grote collecties en ruime voorraden. Een aantal retailers, waaronder JD Sports, Amazon en Nike zouden al interesse hebben getoond in het gebouw.

De verkoop van het winkelpand is een flinke klap voor het tanende winkelimperium Arcadia, het voormalig moedebedrijf van Topshop. Wanneer de verkoop rond is, gaan de eerste 311,6 miljoen pond volgens The Guardian naar private equity-bedrijf Apollo, een van de crediteuren van Arcadia. De volgende in de rij is het Arcadia-pensioenfonds.

De Arcadia Group kreeg in december uitstel van betaling en ging toen op zoek naar nieuwe eigenaars voor de merken in het portfolio. In februari nam Asos Plc het intellectuele eigendom en de voorraden van Topshop over - maar niet de winkels van het merk. De verkoop van de flagshipstore komt dus niet als een verrassing.

Twee jaar geleden werd het winkelpand nog op 500 miljoen pond gewaardeerd, aldus The Sunday Times. Door de pandemie is online winkelen echter in een stroomversnelling gekomen, waardoor de prijzen van commercieel vastgoed dalen.