ICS: Consument keert terug naar de winkelstraat

Consumenten zijn weer vaker te vinden in de winkelstraat. Fysiek winkelen herwint namelijk terrein van online shoppen, dat blijkt uit cijfers van ICS Creditcard Facts, waarin de Nederlandse creditcardtransacties in het eerste kwartaal van 2023 in verschillende categorieën zijn geanalyseerd.

De verhouding tussen online shoppen en winkelen in de winkelstraat stond in het eerste kwartaal van 2022 op 63 procent versus 37 procent. Dit jaar winkelt nog 59 procent online en kiest 41 procent ervoor om fysiek te shoppen. Hoeveel procent precies terugkeert naar modewinkels, wordt niet benoemd.

“Nederlanders gebruikten in het vorige kwartaal weer steeds vaker hun creditcard. Het totale aantal transacties is in deze periode met 13 procent toegenomen, vooral in fysieke winkels”, schrijft David Compier, CCO van ICS, in het persbericht. “Zo bieden de voordelen van een creditcard - zoals de aankoopbescherming en aflevergarantie - juist in deze tijd extra zekerheid.”

“Hoewel de inflatie in de loop van vorig jaar flink is opgelopen, liggen de totale bestedingen in het eerste kwartaal van 2023 zeventien procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.”