If Denim trekt naar de winkelstraat met vestiging in Rotterdam

Denimupcycler If Denim verkocht de items online, maar na grote vraag van consumenten opent het nu een winkel in Rotterdam. Het bedrijf deelt dit mee aan FashionUnited.

In de winkel kunnen niet alleen unieke denimstukken gekocht worden, consumenten kunnen ook eigen jeans inleveren en die laten vermaken tot speciale items. Daarbij zullen er ook workshops georganiseerd worden en wil If Denim de plek ook gebruiken om denim-gerelateerde kunst tentoon te stellen. De winkel is te vinden in het Zwaanhalskwartier in Rotterdam.

If Denim maakt gebruik van deadstock stoffen en jeans en upcycled ze tot nieuwe items. Zo maakt het merk er kimono’s en workwear jassen van, maar ook diverse soorten accessoires.

De winkel van If Denim Credits: If Denim