‘Ikea en H&M openen samen Atelier 100’

Ikea en H&M slaan de handen ineen voor een nieuwe creatieve plek in Londen. De twee openen namelijk Atelier 100, een ‘ideeënfabriek’ voor lokale ontwerpers en creatievelingen, zo meldt The Guardian.

De twee willen ontwerpers en kleinschalige producenten een mentorprogramma aan bieden en ze promoten via Atelier 100. Het is een gezamenlijk retail venture van Ikea en H&M en moet opengaan in Hammersmith in het westen van Londen in mei. Afgelopen week is er een open call uitgegaan naar ontwerpers en producenten die binnen 100 kilometer van de winkel gevestigd zijn.

De gelukkigen die worden uitgekozen ontvangen tot 10.000 pond (ruim 11.900 euro) aan financiering om te helpen hun ideeën te schalen naar commercieel rendabele producten. Allerlei soorten producten worden overwogen; van beauty en mode tot kunst en muziek. De enige eis is dat consumenten de producten kunnen dragen. Het interieur van de winkel zal volgens The Guardian waarschijnlijk veranderen om de interesses en ideeën die ontwikkeld worden te reflecteren.