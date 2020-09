Impact van corona op e-commerce: de drie belangrijkste tendensen

Aan het begin van de coronacrisis gingen winkels massaal dicht en werden mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Als een gevolg hiervan zag men de online verkopen door het dak gaan. E-commerce zag een groei die het nog nooit eerder had gezien, maar welke veranderingen zijn blijvend? Kortom: wat is de impact van corona op e-commerce?

Bezorgbedrijf Sendcloud zoomt in het rapport ‘E-commerce Delivery Compass 2020/2021 NL’ verder in op hoe de wereld van e-commerce er op dit moment voor staat. Uit het rapport zijn drie belangrijke tendensen te halen als het gaat over de veranderingen van de (verwachtingen van) e-commerce door de coronacrisis.

Allereerst kregen veel consumenten te maken met verzendvertragingen. 73 procent van de ondervraagde ruim duizend Nederlanders te maken met een vertraagd pakket. Gemiddeld kwam het pakket 2 dagen later dan oorspronkelijk gecommuniceerd. Vertragingen konden veroorzaakt worden door enorme drukte bij webshops of vervoerders, of simpelweg veel gevallen van ziekte onder bezorgers en in de distributiecentra. Hoe de vertraging dan ook veroorzaakt is, uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de consumenten flexibiliteit van de bezorging belangrijker vindt dan snelheid en de prijs van de verzendoptie. Denk bij flexibiliteit van de bezorging aan het zelf kunnen bepalen van de bezorgdatum maar ook het tussentijds aan kunnen passen van de tijd en de locatie van de bezorging.

Blijvende veranderingen in de e-commerce: de impact van de coronacrisis

Mocht er dan toch vertraging voorkomen, de traditioneel drukke december maanden komen er immers aan, dan verwachten consumenten goed geïnformeerd te worden. In tijden van crisis blijken de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld 5,4 dagen te willen wachten op een pakket dat volgens standaardlevering wordt aangeboden. Het geduld van Nederlanders is hiermee al 35 procent langer dan normaal. Die vertraging moet echter wel op tijd gemeld worden bij de consumenten.

Als derde tendens noemt Sendcloud de blijvende toename van online shoppen. Nederlanders kochten niet alleen meer online tijdens maanden van de coronacrisis, namelijk gemiddeld 2,2 producten meer dan normaal, ze verwachten dit ook na de crisis te blijven doen. Namelijk eenderde van de ondervraagde Nederlandse consumenten geeft dit aan. De coronacrisis lijkt de consumenten te doen realiseren wat het gemak is van e-commerce. Ook is het op dit moment onduidelijk hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen en of er mogelijke verstrenging zal komen van de corona maatregelen.