In 2022 meer webshops dan fysieke non-food winkels, voorspelt ING

Begin 2022 zijn er waarschijnlijk meer webshops dan stenen non-food winkels in Nederland. Dat voorspelt ING in de periodieke sector-outlook, op basis van cijfers van het CBS. In de laatste tien jaar verdwenen veel fysieke winkels, en kwam er een groot aantal e-tailers bij. ING verwacht dat die ontwikkeling zal doorzetten.

Tussen 2010 en 2021 verdween ongeveer één op de zes fysieke winkels. Dat waren er ongeveer 14.000, waarvan een groot deel mode- en schoenenwinkels. Het aanbod van webwinkels steeg in die periode van 12.500 naar 63.000.

In 2020 groeide de e-commerce, mede vanwege de pandemie, explosief: er kwamen 28 procent meer webshops bij. Eén procent van de stenen winkels sloot definitief de deuren. Volgens ING zal in 2021 wederom een procent van de fysieke winkels sluiten, en zal de groei van webshops normaliseren naar ongeveer tien procent. In dat geval zouden er in 2022 in Nederland 70.000 webshops zijn, tegenover 65.500 stenen winkels.

ING voorspelt daarnaast een omzetgroei van 1,5 procent in 2021, na een omzetgroei van 6 procent in 2020. Volgens ING was de groei in 2020 met name danken aan de boost in online verkopen, veroorzaakt door de pandemie.