‘In 2022 versloeg E-commerce in Europa de totale detailhandel’

In Europa deed de e-commerce het in 2022 beter dan de totale detailhandel, dat blijkt uit de jaarlijkse ranking die Cross-Border Commerce Europe uitvoert onder de vijfhonderd grootste cross-border online shops in Europa. De online-verkoop groeide in 2022 met 2,8 procent, terwijl de omzet uit de totale detailhandel volgens het rapport juist afvlakte.

Desondanks is de cross-border omzet toch nog langer dan verwacht, zo wordt in het rapport genoemd. Een uitdagend macro-economisch klimaat met uitdagingen in de toeleveringsketen ligt hieraan ten grondslag.

De totale online cross-border EU-markt genereerde in 2022 (exclusief reizen) 179 miljard euro, een stijging van vijf procent in vergelijking met 2021. Hiervan werd in totaal 105,5 miljard euro over de grens gegenereerd.

Fashion en juwelen blijven de eerste categorie met een aandeel van 39 procent.

Ikea is de grootste e-commerce retailer van Europa. De medespelers in de top tien zijn Zalando, H&M, Zara en Adidas, respectievelijk op de plekken drie, vier, zes en tien.

Het aantal marktplaatsen steeg van 42 naar 49, met een recordomzet van een kleine 25 miljard euro; een stijging van 22 procent ten opzichte van 2021. Europese marktplaatsen versterkten ook hun positie ten opzichte van Amerikaanse concurrenten, dankzij de omzetstijging van spelers als Zalando, Decathlon en About You.