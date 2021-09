In 2025 is de Chinese e-commercesector 3,3 triljoen dollar waard, voorspelt Globaldata

Over vier jaar is e-commerce in China circa 3,3 triljoen dollar (omgerekend 2,79 triljoen euro, dus 2,79 keer duizend miljard euro) waard. Dat voorspelt data-analyse- en consultancybedrijf Globaldata. Dit jaar alleen al groeit de Chinese online retailsector naar schatting met 17,2 procent.

De Chinese e-commerce heeft zich de afgelopen vijf jaar al snel ontwikkeld. Een van de oorzaken is de steeds bredere verspreiding van internet en smartphones onder de Chinese bevolking. Een andere oorzaak is de coronacrisis, die de verplaatsing van consumenten naar het online domein heeft versneld. Tussen 2017 en 2021 groeide de online retail met gemiddeld 17,7 procent per jaar. Vanaf dit jaar zal dat zo’n 11,6 procent per jaar zijn, verwacht Globaldata.

Als gevolg van de snelle groei van e-commerce schieten in China betaalapps en andere online betaalmethoden als paddenstoelen uit de grond. Deze dragen bij aan verdere groei, denkt Ravi Sharma, hoofdanalist op het gebied van bankieren en betalen bij Globaldata. “Een stijgende voorkeur van consumenten voor online kanalen tijdens de pandemie, gecombineerd met de toename van online betaalmethoden en de opkomst van nieuwe vormen van e-commerce, zullen de groei van e-commerce in China voortstuwen.”