In 2026 kopen Nederlanders 44 procent van hun kleding online

Over vijf jaar kopen Nederlanders circa 44 procent van hun kleding online, en 40 procent van hun schoenen en lifestyle-artikelen. Dat voorspelt onderzoeksbureau GfK op basis van een analyse in opdracht van e-commerce-netwerk ShoppingTomorrow. GfK nam daarvoor het winkelgedrag van 1.000 consumenten onder de loep.

In het eerste kwartaal van 2021 kochten Nederlanders gemiddeld 77 procent van hun kleding online, evenals 88 procent van schoenen en lifestyle-artikelen. Die percentages lagen uitzonderlijk hoog vanwege de coronacrisis, maar zal gedurende de komende jaren weer dalen, zo is in het onderzoeksrapport te lezen.

Aandeel online aankopen stijgt in Nederland

Over het algemeen zal het aandeel online aankopen echter stijgen. GfK analyseerde ook andere productcategorieën, zoals elektronica, speelgoed en voedselproducten. Gemiddeld genomen zullen Nederlanders in 2026 ongeveer 44 procent van al hun aankopen online doen, aldus GfK. Op dit moment ligt dat aandeel nog op gemiddeld 34 procent.

Volgens Lodi van der Mark, programmamanager bij ShoppingTomorrow, zullen Nederlanders over het algemeen meer online shoppen omdat ze ‘nieuwe online ervaringen hebben opgedaan tijdens de tweede lockdown’, zo is in een bijgaand persbericht van ShoppingTomorrow te lezen. Vanwege de coronapandemie start tweederde van de Nederlanders de zoektocht naar een product of dienst vaker online. Voor advies gaat 64 procent momenteel nog steeds liefst naar een fysieke winkel, maar dat percentage is dalende: in 2019 lag het nog op 73 procent.

ShoppingTomorrow is onderdeel van e-tailer Thuiswinkel.org. GfK doet elk jaar onderzoek onder circa duizend consumenten naar hun ervaringen, verwachtingen en voorkeuren met betrekking tot (online) winkelen. Voor de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 werd gebruik gemaakt van de resultaten van de Thuiswinkel Markt Monitor.