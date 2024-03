In 2030 staat de stenen winkel in het teken van beleving: Geen winkelvoorraad, maar service wordt essentieel

De stenen winkel krijgt in 2030 een andere invulling. Een kwart van de retailers heeft tegen die tijd geen voorraad meer in de winkel en zet beleving centraal, zo blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.. Retailers verkopen momenteel nog ruim 75 procent het assortiment in de winkel, terwijl 80 procent van de winkeliers in 2030 prioriteit geeft aan het bieden van een winkelervaring.

Retailers gebruiken de fysieke winkel op dit moment als primair verkoopkanaal. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten het testen en ervaren van producten [in een fysieke winkel] op nummer één zet, waarna een aankoop in een winkel volgt. Milo Hartendorf, retailexpert en partner bij PwC, concludeert dan ook dat de winkelbeleving belangrijker wordt.

Hoe ziet zo’n toekomstige stenen winkel er dan uit? Dat hangt af van de productprijs, aldus PwC. Als de productprijs boven de 200 euro ligt, zijn retailers bereid een ‘unieke ervaring’ te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een winkel met een ijskoude ruimte om diverse winterjassen uit te proberen. ‘Autonome winkels’, waar (bijna) geen personeel aan te pas komt, zullen het goed doen bij producten tot 25 euro.

De shift in de invulling van de stenen winkel heeft volgens het onderzoek geen gevolgen voor de grootte van het personeelsbestand. Zo geeft 63 procent van de ondervraagde winkeliers aan dat het in 2030 evenveel of meer personeel in dienst zal hebben. Persoonlijk advies van ervaren medewerkers blijft van groot belang, aldus PwC.