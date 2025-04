In beeld: De eerste Nederlandse winkel van Rag & Bone

Amerikaans modemerk Rag & Bone heeft de deuren geopend van de eerste winkel op Europees vasteland. Het merk is neergestreken in Amsterdam en meldt in het persbericht nog meer Europese vestigingen te gaan openen op korte termijn.

Rag & Bone is te vinden op Heiligeweg 36. Het winkelpand telt twee verdiepingen. Dit is het pand waar eerder nog Scotch & Soda te vinden was.

In het winkelconcept is gekozen voor vintage meubels, lichte muren en plafonds en enkele houten elementen. Op de bovenste verdieping ligt de originele houten vloer die een warme uitstraling heeft. Zowel de dames- als herencollectie wordt getoond in de nieuwe winkel.

Rag & Bone meldt dat het deze zomer in Düsseldorf een andere Europese vestiging opent. “Het markeert een belangrijke stap in de uitbreiding van Rag & Bone in de Europese markt”, aldus het persbericht.

Rag & Bone heeft 39 monobrandstores en is via de wholesalekanalen beschikbaar in ruim 53 landen.

Rag & Bone op de Heiligeweg in Amsterdam. Credits: Rag & Bone