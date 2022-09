In beeld: De staking van het Bijenkorf-personeel in Amsterdam

Vrijdagmiddag ging het personeel van luxe warenhuis Bijenkorf staken in Amsterdam. Officieel zou er een symbolische overhandiging zijn van de hoge rekening van de medewerkers aan de directie. Echter was de directie niet aanwezig op het aangekondigde moment.

Medewerkers van de Bijenkorf voerden eerder al actie tijdens hun pauzes. Afgelopen maandag werd duidelijk dat vakbond FNV en het personeel van de Bijenkorf de directie een ultimatum hadden gesteld. De medewerkers willen dat hun loon gaat meestijgen met de inflatie en dat er een loonsverhoging komt van minimaal 10 procent. Daarbij moet het loon verhoogd worden naar minstens 14 euro per uur. De directie van het warenhuis houdt vast aan een loonsverhoging van 6 procent.

Op de borden van de stakers waren berichten te lezen over hoeveel hun boodschappen, gas en licht gestegen zijn. Ook diverse uurlonen van medewerkers waren geschreven op de borden naast ‘Alles wordt duurder! Nu wij nog!’. Ook waren er veel borden te zien over Rene Benko, de Oostenrijkse oprichter van Signa Holding. Signa Holding heeft de helft van het moederbedrijf van de Bijenkorf in handen. Naar verluidt heeft Benko een vermogen van 4,8 miljard euro.

De staking van Bijenkorf-personeel. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

