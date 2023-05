In beeld: Dit is de flagshipstore van Delvaux in Tokio

Het Belgische luxe tassenmerk Delvaux opent een flagshipstore in Tokio, waarvan het interieur is ontworpen door Claudio Saverino en Tiziano Vudafieri (Vudafieri-Saverino Partners), dat maakt Delvaux bekend in een persbericht.

De nieuwe flagshipstore van Delvaux bevindt zich in het iconische Omotesando Hills, een winkelcomplex dat is ontworpen door de wereldberoemde Japanse architect Tadao Andõ. De voorkant van de winkel heeft een glazen gevel van twintig meter hoog en is voorzien van een decorstuk dat zich verspreidt over de twee verdiepingen van de winkel. Het betreft een grote gouden boom, geïnspireerd op de kroon van het Delvaux-logo. Bij de ingang worden delen van de winkelpui verlicht met LED-strips in de kleuren van de Belgische vlag.

Het interieur van de winkel is ontworpen door Vudafieri-Saverino Partners en straalt warmte uit door de houten vloer en de met de hand afgewerkte witte muren. Verder zit het interieur boordevol Belgische accenten, zoals een groot beeld van de Grote Markt in Brussel, een iconische Vlaamse kast en zwart-witbeelden van barokke gebouwen van de Grote Markt. De smeedijzeren leuning van de trap is bovendien een eerbetoon aan het achttiende eeuwse origineel in de historische Brusselse flagshipstore van Delvaux.

Bent u benieuwd hoe de winkel eruit ziet, maar heeft u nog geen tripje naar Tokio op de planning staan? Neem dan hier virtueel een kijkje.

Delvaux opent flagshipstore in Tokio. Beeld: Delvaux

