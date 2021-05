In beeld: dit is de Pinko pop-upstore in Galeries Lafayette in Parijs

Modelabel Pinko neemt Galeries Lafayette in Parijs over met een pop-upstore, luidt het persbericht van Pinko. In de pop-upstore zal de duurzame collectie, Reimagine, te zien zijn. De pop-upstore blijft drie weken.

Pinko is al gevestigd in Galeries Lafayette gevestigd met een shop-in-shop. Vandaag opent de pop-upstore die zich richt op duurzaamheid. In de pop-upstore zijn exclusieve Pinko-ontwerpen verkrijgbaar die een nieuw leven hebben gegeven aan items uit het archief van het merk en militaire voorraden. Patrick McDowell, directeur voor duurzaam design bij Pinko, heeft de items geselecteerd, zo is te lezen. De items zijn geïnspireerde door het Italiaanse, Britse en Duitse leger, en worden gedeconstrueerd en herwerkt met kristallen borduursels voor ‘verfijnde glamour met een utilitaire twist’. De capsulecollectie bevat ook handtassen, maskers en hoeden.

McDowell in het persbericht: “Het is zo’n speciaal moment voor de mode om Reimagine Pinko in zo’n iconische ruimte als Galeries Lafayette te zien. Het feit dat we upcycling beginnen te zien in ruimtes zoals deze, laat zien hoeveel kracht en verandering er in de mode plaatsvindt. De pop-up is de perfecte ruimte om uit de lockdown te stappen en dat speciale stuk voor het nieuwe zomerse vakantieseizoen te vinden.”

De pop-upstore is zo’n veertig vierkante meter en bevindt zich op de derde verdieping van de Galeries Lafayette Parijs.

