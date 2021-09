In beeld: Essentiel Antwerp opent winkel in De 9 Straatjes Amsterdam

Belgisch modemerk Essentiel Antwerp opent de deuren van een nieuwe winkel in De 9 Straatjes te Amsterdam, dat maakt het damesmodemerk bekend in een persbericht. Het typisch Amsterdamse pand is omgetoverd in een pand met veel kleur, contrasterende materialen en de eclectische stijl van het Belgische modemerk.

“Essentiel Antwerp is dol op Amsterdam en erkent haar kosmopolitische en internationale troeven. De nieuwe winkel is fantastisch goed zichtbaar door zijn ramen in zowel de Hartenstraat als de Keizersgracht en weerspiegelt het ware Essentiel Antwerp DNA”, aldus Esfan Eghtessadi, CEO van Essentiel Antwerp, in het persbericht.

De winkel is gevestigd op de Hartenstraat 34-36 te Amsterdam. De winkel is geopend op maandag, dinsdag en zondag. Bekijk hieronder de foto’s van de nieuwe winkel.

Credit: Essentiel Antwerp

Credit: Essentiel Antwerp

Credit: Essentiel Antwerp

Credit: Essentiel Antwerp