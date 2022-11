In beeld: het Amsterdamse Reyèm opent vernieuwde winkel

Amsterdams damesmodemerk Reyèm opent 18 november de deuren van een vernieuwde winkel. Naast een nieuwe winkelconcept implementeert Reyèm een gratis repareer- en vermaakservice, dat meldt het Amsterdamse modemerk in een persbericht.

De nieuwe winkel weerspiegelt de ideale inloopkast van oprichter Sabrina Meijer, zo is te lezen. Het winkelconcept bevat kleuren als olijfgroen en diverse tinten geel. Daarnaast zijn er vintages meubels toegevoegd.

Met de nieuwe repareer- en vermaakservice wil Meijer vrouwen inspireren om op een bewuste manier een eigentijdse droomgarderobe te bouwen. “Door het aanbieden van deze nieuwe service verlengen we de levensduur van de items en blijven de items jarenlang favoriet, doordat we ze altijd op de juiste lengte kunnen aanmeten of vermaken”, aldus Meijer in het persbericht.

De vernieuwde winkel van Reyèm in Amsterdam. Beeld: Reyèm

Reyèm is een jong Amsterdams damesmodemerk wat als online merk begon met slechts vier items onder de naam ‘This Is Currated’. Reyèm is inmiddels uitgegroeid tot een merk met internationale klantenkring.