In beeld: het nieuwe winkelconcept van Jacquemus

Dinsdag opende in Parijs de nieuwe boetiek van het Franse label Jacquemus, met de naam 'La Boutique Montaigne'.

De winkel aan de Avenue Montaigne, een populaire winkelstraat, biedt tweehonderd vierkante meter winkelruimte verdeeld over twee verdiepingen, aldus het Franse modehuis. Het is gevestigd in een gebouw uit het begin van de twintigste eeuw met Art Deco-stijlkenmerken.

Kledingdisplays en een zitje in 'La Boutique Montaigne' van Jacquemus. Foto: Adrien Dirand

Jacquemus’ iconische Chiquito-tasjes op een nieuw display. Foto: Adrien Dirand

Tegen de gevel van de boetiek staat een pinautomaat die geen papiergeld, maar bekertjes popcorn verstrekt. Foto: Adrien Dirand

Het interieur werd gebaseerd op de herfst-wintercollectie 2022, getiteld 'Le Papier', van hoofdontwerper Simon Jacquemus. De collectie werd gekenmerkt door veel gebruik van wit en kartonbeige, en door een combinatie van scherpe hoeken en veel vouw- en plooiwerk, dat ook in het winkelinterieur terugkeert. In de komende vijf maanden staat de winkel steeds in het teken van een ander thema. Het eerste thema is 'Ceremonie', met een focus op stukken die een verband hebben met huwelijksceremonies.

Verpakkingsmateriaal in de winkel. Foto: Adrien Dirand

Winkeldisplays met het uiterlijk van gevouwen papier. Foto: Adrien Dirand

Stoelen en een tafel van de Nederlandse ontwerper Klaas Gubbels. . Foto: Adrien Dirand

Naast een popcornbar op de eerste verdieping wordt in een aparte ruimte VIP-service aangeboden.

De popcornbar. Foto: Adrien Dirand

Sanitair. Foto: Adrien Dirand

De winkel, gelegen in de straat waar Jacquemus in 2011 voor het eerst showde tijdens de Parijse modeweek en waar de naam van zijn merk gevestigd werd, blijft open tot februari 2023. De VIP-service zal vanaf 11 oktober beschikbaar zijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: Nora Veerman