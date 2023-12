In beeld: IWC Schaffhausen opent nieuwe flagshipstore in hartje Amsterdam

Horlogemerk IWC Schaffhausen opende donderdag een nieuwe flagshipstore in Amsterdam. De winkel bevat als een van de eerste locaties wereldwijd het nieuwe winkelconcept.

Om precies te zijn, strijkt de nieuwe winkel neer in de P.C. Hooftstraat, zo staat in het persbericht. De Amsterdamse flagshipstore is de vijfde flagshipstore van het merk, naast de winkels in Zürich, Dubai, Shanghai en Beverly Hills.

In de winkel zijn de collecties van IWC Schaffhausen uitgestald in open etalages. Bovendien zijn alle horloge displays voorzien van touchscreen, waardoor men toegang krijgt tot een uitgebreide verzameling informatie over de horloges. Zo is er bijvoorbeeld informatie over de productgeschiedenis, technische specificaties en aanpassingsmogelijkheden te vinden.

De nieuwe flagshipstore is daarnaast voorzien van het nieuwe winkelconcept als een van de eerste locaties ter wereld. “Hierdoor ontstaat een unieke beleving rondom de gedurfde en kenmerkende geest van het merk. We nodigen klanten uit om onze collecties hands-on te ontdekken en diep in te gaan op onze unieke technische expertise in uurwerken, complicaties en geavanceerde materialen”, aldus Christian Koop, creatief directeur van IWC Schaffhausen, in het persbericht.

De nieuwe flagshipstore in Amsterdam. Credits: IWC Schaffhausen

