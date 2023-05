In beeld: Kinderkledingmerk Name It opent eerste winkel in Wallonië

Deens kinderkledingmerk Name It is bezig aan een opmars in België en opent zijn eerste winkel in Wallonië, zo maakt Name It bekend in een persbericht. In twee jaar tijd opende Name It al negen winkels in Vlaanderen.

De winkel bevindt zich in het shoppingcenter Ville 2 in Charleroi. “Wallonië is een logische volgende stap in ons groeiplan en Ville 2 is een fijn familieshoppingcenter waar we ons vast en zeker thuis zullen voelen”, aldus country retail manager, Marie Martin, in het persbericht.

Name It is onderdeel van de Bestseller-groep en staat bekend om zijn betaalbare kinderkleding voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In de nieuwe winkel zullen dan ook drie lijnen verkrijbaar zijn: baby, mini en kids. In maten vertaalt zich dat in maat 50 tot en met maat 152. De basisbroeken zijn beschikbaar tot en met maat 164.

De opening van de winkel vindt plaats op 1 juni. Bent u nieuwsgierig? Spiek hier alvast virtueel binnen.

De winkel in het shoppingcenter Ville 2 in Charleroi. Beeld: Name It

