In beeld: Mannenmodemerk Flâneur opent flagshipstore in Amsterdam

Het Amsterdamse mannenmodemerk Flâneur opende onlangs een flagshipstore aan de Amsterdamse Van Baerlestraat, zo meldt het modemerk aan FashionUnited. Flâneur had eerder een winkel aan de Hobbemastraat. Deze is nu gesloten.

Het winkelconcept is ontwikkeld in samenwerking met Indebt Studio en draagt de naam ‘Somewhere in Europe’. Wie de winkel binnenstapt wordt ondergedompeld in ‘een mix van Europese elegantie met een urban randje’. De winkel telt twee verdiepingen en wie door het raam kijkt, vangt een glimp op van het werk van Ciro Duclos - een glazen bankje. Dit fungeert als ‘het decor voor de buitengewone ervaring die men binnen te wachten staat’, schrijft Flàneur.

Verder is het winkelconcept voorzien van een stalen kledingrekken, spiegels en glazen schappen. De kenmerkende kleur van het modemerk, groen, symboliseert vernieuwing en vruchtbaarheid, en is terug te vinden in diverse details. Neem bijvoorbeeld de stoffen bekleding van de paskamers dat geïnspireerd is op mos. “De slimme combinatie van texturen en kleuren geeft een moderne draai aan het Amsterdamse straatbeeld en zorgt voor een frisse en abstracte interpretatie”, aldus Flâneur.

Credits: Flâneur

