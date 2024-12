In beeld: State of Art introduceert nieuw winkelconcept in Antwerpen

Mannenmodemerk State of Art onthult een nieuw winkelconcept. Het merk doet dit in de nieuw flagshipstore aan de Huidevetterstraat in Antwerpen. “Deze nieuwe winkel is de manifestatie van ons vernieuwde merk en de manier waarop wij klanten willen ontvangen”, aldus Kristof Baeten, CSO van het merk, in het persbericht.

“De winkelindeling baseert zich op de rijen breimachines die ooit in de fabriek in Lichtenvoorde druk ratelden”, aldus Judith Hoefkens van Wave of Engagement, het bedrijf dat het concept heeft verzorgd. “De zichtlijn wordt daardoor gebruiken, maar dat stimuleert de bezoeker net om op ontdekking te gaan.” Een hanglamp in de winkel is geïnspireerd door ‘de vloeiende structuur van garen’, wat eveneens een verwijzing is naar de breimachines.

Het diepblauwe kassameubel in de zaak is een hommage aan wijlen oprichter Albert Westerman. “De kassa heeft het kenmerkende lak- en lijnwerk van een Porsche. Die wagens waren een grote passie van meneer Westermann. We willen hem en zijn voorliefde eren in slimme referenties naar de materialisatie en vorm,” aldus Baeten.

Het blauwe kassameubel is een hommage aan wijlen oprichter Albert Westerman. Credits: Hannelore Veelaert / Wave of Engagement

