In beeld: Van Beuzekom Mode in Gorinchem opent winkel gericht op jonge meiden

Van Beuzekom Mode opende onlangs een derde winkel in Gorinchem: Essentials by Van Beuzekom. De winkel is een verlengstuk van de damesmodewinkel en dient jonge meiden, zo vertelt medeoprichter Rick van Beuzekom telefonisch aan FashionUnited.

“Waarom we speciaal voor jonge meiden een winkel openen? We merken dat deze doelgroep hier [in Gorinchem, red.] graag fysiek wil shoppen. Jonge meiden kiezen de fysieke winkel boven de webshop, tenminste dat is bij ons zo”, aldus Van Beuzekom. Daarnaast sloot een concurrent onlangs zijn deuren, waardoor de weg voor Van Beuzekom compleet vrij kwam.

De winkel telt zo’n 120 vierkante meter en verkoopt merken als My Jewellery en Loavies, maar ook Harper & Yve en Nikki.

Benieuwd hoe de winkel eruit ziet? Neem hier een virtueel kijkje.

Van Beuzekom Mode opent Essentials by Van Beuzekom. Beeld: Van Beuzekom Mode

