In de winkel van morgen wordt klant begroet door avatars, robots en hologrammen

Fysieke winkels zullen binnenkort minder mensen in dienst hebben, maar een betere klantervaring bieden. Dat zeggen experts op het gebied van detailhandel technologie. Hoewel dit een antwoord kan zijn op de personeelstekorten en stakingen waar retailers sinds de pandemie mee kampen, roept het ook vragen op over wat dit betekent voor de winkelende consument.

“Avatarizing service people” is de aanpak van de Duitse softwareontwikkelaar Humanizing Technology. "Zelfbedieningskiosken en info-punten in de winkel zijn niet klantvriendelijk of gastvrij", vertelde CEO Tim Schuster aan FashionUnited. "Ze zijn ook niet intuïtief, en ze kunnen niet meer service bieden, alleen basistransacties."

Humanizing Technology streeft ernaar "menselijkheid in de technologie en robots in de maatschappij te brengen", maar Schuster benadrukte ook het belang van "emotionele betrokkenheid", en voegde eraan toe: "Onze interactieve avatars bieden een unieke kans voor de tech-savvy klant van vandaag."

De zeer goed uitziende avatars van het bedrijf lijken inderdaad een full-service ervaring te bieden: ze kunnen de klant verwelkomen en door de winkel leiden, producten aanbevelen, speciale aanbiedingen promoten en service verlenen. Ze kunnen verkopen en bezoekers in meerdere talen te woord staan, waarbij hun verschijning ook nog cultureel divers en tegelijk passend bij het merk kan zijn.

Selectie avatars van Humanizing Technologies. Beeld: Humanizing.com

Het enige wat de apparaten nodig hebben is stroom en een stabiele internetverbinding en consumenten gaan er op eenzelfde manier mee om als met een tablet. Retailers die de technologie toepassen, hebben geen dure hardware- of onderhoudskosten, kunnen 24 uur per dag terecht bij de klantenservice en tekenen voor een pay-as-you-go systeem waarbij elke "go" een interactie is tussen klant en avatar.

Humanizing Technologies is ook een samenwerking aangegaan met Temi, een robotfabrikant uit India, om de consument steeds persoonlijker aandacht te geven. Het apparaat, dat lijkt op een stofzuiger met daarop een beeldscherm, kan consumenten door de winkel begeleiden of rechtstreeks naar het gezochte artikel brengen. De vriendelijke, slimme en snelle Temi-robot heeft als doel de klant goed te bedienen. Verwacht deze innovaties binnenkort in een winkel bij u in de buurt.

Verizon's Proto, een holografisch mens, wordt al ingezet door Burberry en momenteel uitgerold over de flagship stores van het Britse luxemerk, op tijd voor de uitlevering van de nieuwe collecties. Een 3D hologram dat draait en poseert als een showroommodel verschijnt in een grote doos, zo levensecht dat ze zelfs een schaduw werpt, terwijl een ingesproken verhaal de kijker, of dat nu een winkelmanager, verkoopteam of kamer vol VIP-klanten is, door de outfit heen praat: ‘Samantha draagt een minirok en jasje in de klassieke ruit met bijpassende schoenen en schoudertas’. Dan verschijnt een 3D-beeld van de leren handtas die met een tik op het scherm opengaat en de luxe details binnenin toont, de zachte voering, verborgen vakjes en natuurlijk het echtheidslabel. Met nog een paar klikken kan de klant het artikel aanpassen door te kiezen uit verschillende kleuren en details. Kopers van luxe goederen zijn meestal niet geneigd aankopen te doen op basis van een fototje op internet. Zij willen hun investeringsartikel kunnen ronddraaien, inzoomen en tot het kleinste detail bekijken. Nu kan dat. Het geeft een nieuwe betekenis aan de term "window shopping".

Met 3D-hologrammen, zoals Proto van Verizon, die hun intrede doen in de detailhandel, krijgen we een "full body effect". Belangrijk om te kunnen zien hoe stof valt, de pasvorm is en om alle signalen van lichaamstaal - gebaren, houding, houding - over te brengen die zo essentieel zijn voor de verkoop van mode. De mogelijkheden zijn eindeloos. Tijdens London Fashion Week kan een vaste klant in New York worden uitgenodigd in haar lokale winkel om champagne te drinken en de nieuwste looks live te bekijken, alsof ze op de eerste rij zit. "Burberry ziet het als een manier om hun VIP's dichter bij het merk te brengen," vertelde James Hughes, Verizon's Chief Technology Officer, aan FashionUnited. Hij beschreef een succesvolle implementatie bij supermarktketen Tesco toen de CEO niet kon reizen voor een conferentie, maar zijn hologram rechtstreeks in de conferentiezaal werd gestraald om zijn toespraak te houden voor de verzamelde teamleden. IWC heeft Proto ook gebruikt om Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton te verwelkomen bij de Denver Broncos. Vergeet airmiles en misschien zelfs Zoom. Merken kunnen nu hun merkambassadeur, influencers of medewerkers meenemen naar elke vergadering, op meerdere locaties, tegelijkertijd.

Interactieve 3D Holografisch Assistent van Hypervsn. Beeld: Hypervsn.com

Kiryl Chykeyuk, CEO en oprichter van holografische displayfabrikant Hypervsn, opgericht in Londen in 2011, vertelde FashionUnited tijdens de NRF Retail Big Show in januari in New York, dat ze "in overdrive zijn gegaan het afgelopen jaar" en twee nieuwe displays op de markt hebben gebracht, een middelgrote en een grote, beide met baanbrekende helderheid, pixel pitch en detail. De producten kunnen worden aangepast aan elke omgeving. Zonder al te technisch te worden, wanneer de pixels verder uit elkaar staan, moet de kijker verder naar achteren staan om het beeld goed te kunnen zien, waardoor het apparaat ideaal is voor grotere ruimtes zoals warenhuizen en luchthavens, terwijl de dichtere pixels van het kleinere apparaat meer geschikt zijn voor luxe boetieks.

Hypervsn SmartV Digital Avatar maakt rechtstreeks interactie mogelijk met een digitaal weergegeven menselijke avatar die de Metaverse naar de fysieke wereld brengt en realtime gesprekken met gebruikers mogelijk maakt. Met veel van de interactieve holografische oplossingen kunnen klanten de inhoud veranderen door stembesturing of door een ‘swipe’ over het scherm. Ook een camera de specifieke kenmerken van de consument vastleggen (leeftijd, geslacht, gebaren) en de inhoud manipuleren om deze aan te passen aan de informatie die het oppikt.

Een ander aanbod van Hypervsn is een hoog resolutie productdisplay, in dit geval een sneaker, die op ooghoogte in de lucht lijkt te zweven, met elk designkenmerk glashelder. Het is ontworpen om de aandacht te trekken van voorbijgangers en daardoor meer belangstelling te krijgen. "Contact maken met publiek over de hele wereld wordt meer en meer bepaald door digitale technologie. Maar opvallen is belangrijker dan ooit tevoren", aldus Chykeyuk. "Wij markeren de opgang in zowel retail als entertainment en geven toonaangevende merken tools die voorheen simpelweg niet bestonden."

Digitale helpers, digitale etalagepoppen, groene schermen en avatars, het is een phygitale wereld en wij leven er alleen maar in.