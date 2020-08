In Gold We Trust opent eerste eigen winkel

Kledinglabel In Gold We Trust maakt de stap naar retail. Het merk opent deze week namelijk de eerste eigen winkel, zo deelt het bedrijf met FashionUnited.

In Gold We Trust vestigt zich aan de Kinkerstraat in Amsterdam. De flagshipstore is niet alleen een winkel maar functioneert ook als een ‘ hangout’, zo luidt het bericht van het merk. In de locatie is namelijk ook een mini gym te vinden. Daarnaast is de winkel zo ingericht dat geëxperimenteerd kan worden met verkoopmodules. “Zo is er naast de reguliere verkoop, ruimte voor exposities en exclusieve releases, waarvan de eerste al gepland staat,” aldus In Gold We Trust.

Deze week markeert nog een bijzondere gebeurtenis voor het merk en de oprichters. De broers Fränzel, de eigenaren van het merk, lanceren het boek Urban Kids. Het verbeeldt het coming-of-age verhaal van de broers en alles wat heeft geleid tot het merk In Gold We Trust. “Het boek is een aanzet geweest om een deel van het huidige verhaal af te sluiten en te vereeuwigen, maar tegelijkertijd los te laten en de focus te leggen op het herdefiniëren van de kernwaardes van het merk.” In Gold We Trust geeft aan de komende collecties bewuster en met meer aandacht verantwoorde productie en distributie te creëren. Zo wil IN Gold We Trust on-demand gaan produceren en meer gebruik maken van biologische en recyclebare materialen. Ook heeft het merk de afgelopen tijd het aantal verkooppunten van het merk verminderd van 75 naar 45. Deze overgebleven verkooppunten passen volgens het merk beter bij de nieuwe filosofie en de toekomstvisie.