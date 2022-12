Inditex gaat akkoord met loonsverhoging, H&M betaalt bonussen voor winkelpersoneel

Net voor de feestdagen kondigden modegiganten H&M en Inditex aan dat zij hun werknemers in Spanje en Portugal een bonus zullen betalen. H&M betaalt een bonus van 500 euro aan zijn 4000 winkelmedewerkers. Voor Inditex komt de bonus neer op 1000 euro voor zijn winkelmedewerkers in Spanje. Door de toenemende druk van de vakbonden en dreigende stakingen stemde Inditex vrijdag in met een loonsverhoging van 322 euro voor zijn werknemers in A Coruna, waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft.

Het is een reactie op de toenemende druk van de werknemers en de grootste vakbonden van Spanje: UGT en CCOO. Zij eisen dat het loon stijgt om de stijgende consumentenprijzen als gevolg van de inflatie de baas te kunnen blijven. Werknemers van verschillende bedrijfstakken, zoals de luchtvaart en de detailhandel, staakten de afgelopen weken.

Zo’n 1000 winkelmedewerkers van Zara en andere Inditex-merken staakten tijdens de drukke Black Friday-week. Daarna werden er nieuwe stakingen aangekondigd op 23 december en 7 januari, waarna deze werden afgeblazen.

Bonussen en loonsverhoging vanaf volgend jaar

H&M betaalt volgende maand de volledige bonus aan alle winkelmedewerkers in Spanje die sinds januari 2022 bij het bedrijf werken. Het personeel dat minstens zes maanden in dienst is, krijgt 250 euro.

Inditex wilde de bonus in februari betalen, afhankelijk van het aantal uren dat een winkelmedewerker heeft gewerkt. Inmiddels ging het bedrijf akkoord met de loonsverhoging vanaf januari 2023. Een verdere verhoging van 20 euro worden gepland voor november 2023. In 2024 wordt er een verhoging van 40 euro gepland.

Terwijl H&M ondanks zijn kostenbesparingsprogramma banen zou schrappen, stegen de inkomsten van rivaal Inditex in de eerste negen maanden van 2022 met 19 procent. Hiermee werd Amancio Ortega, Zara-oprichter en Inditex-medeoprichter, als rijkste persoon in de mode en de op twee na rijkste persoon in Europa bestempeld.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/COM en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.