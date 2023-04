Inditex geeft Pull&Bear een nieuw uiterlijk

De dochteronderneming van Inditex, Pull&Bear, krijgt een nieuwe merkidentiteit. Het betreft een nieuw logo en een make-over voor de fysieke winkels, zo is af te leiden van de sociale media van Pull&Bear.

De winkel die de nieuwe merkidentiteit mag introduceren is de Pull&Bear-vestiging in A Coruña, Spanje. Het zilverkleurige logo is een samenvoeging van de letters ‘P’ en ‘B’. Of en wanneer de nieuwe merkidentiteit ook naar Nederland en België komt, wordt niet bekend gemaakt.

Pull&Bear is het tweede merk dat werd gelanceerd onder de Inditex-merken. Het merk werd in 1991 opgericht en is oorspronkelijk een herenmodemerk. In de loop der jaren wijzigde het merk zijn koers en concentreerde het zich op de jonge doelgroep. Inmiddels biedt het merk collecties aan voor alle genders.