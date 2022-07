'Inditex-merken Bershka, Pull&Bear en Stradivarius sluiten Tmall webwinkels'

Bershka, Pull & Bear en Stradivarius - allemaal merken van de Spaanse Inditex groep - sluiten de Tmall webwinkels, zo meldt WWD. In de praktijk betekent het dat de drie merken helemaal geen operationele activiteiten meer zal hebben in China. In januari 2021 kondigde de merken al aan dat ze de fysieke winkels in China zouden sluiten.

De operationele activiteiten in de Chinese e-commerce zullen in juli gestopt worden, zo meldt WWD. De klantenservice is nog bereikbaar tot en met 31 augustus.

De andere merken van de Inditex groep zijn nog steeds wel actief in China. Het gaat hier om Zara, Massimo Dutti, Oysho en Zara Home.