Inflatie schiet verder omhoog in mei

De inflatie zit sinds maart weer in de lift. In april eindigt de inflatie op 5,2 procent. In mei blijken consumentengoederen en -diensten 6,1 procent duurder te zijn, aldus de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gaat nog om voorlopige cijfers, maar voor wat nu bekend is, zijn vooral voedingsmiddelen, dranken en tabak duurder geworden. Dat bleek in april ook het geval. Specifieke cijfers voor modeartikelen worden niet genoemd.

In maart daalde de inflatie nog naar 4,4 procent.