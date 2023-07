Inflatie zakt in juni naar 5,7 procent

De inflatie daalt en bedraagt in juni 5,7 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei waren consumentengoederen en -diensten nog 6,1 procent duurder.

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door dalende prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en voeding, schrijft het CBS. De prijsontwikkeling van energie had daarentegen een verhogend effect op de inflatie.

Het aandeel van kleding en schoenen op de inflatie in juni bedroeg 0,45 procentpunt. In mei was dat 0,64 procentpunt.