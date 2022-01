ING: 90 procent minder pin omzet bij modewinkels in eerste twee weken lockdown

Data van het ING Economisch Bureau onderstreept het grote omzetverlies van modewinkels tijdens de huidige lockdown. Uit cijfers van het bureau blijkt dat in de eerste twee weken van de lockdown modewinkels gemiddeld een min van 90 procent pinomzet hadden.

Over het algemeen is de waarde van transacties in sinds de start van de lockdown hard teruggevallen, aldus ING in een update. In de eerste twee weken van de lockdown lag het transactieniveau gemiddeld 8 procent lager dan normaal. Begin december zat het niveau van transacties nog iets hoger dan normaal.

Modewinkels en recreatieve en culturele activiteiten hebben te maken met 90 procent minder pinomzet. Bij restaurants, cafés, bouwmarkten en woonwinkels is deze daling 90 procent. Non-food winkels in het algemeen hebben te maken met een afname van 60 procent, zo blijkt uit de update.

In vergelijking met de vorige harde lockdown, aan het begin van 2021, dan ligt het transactieniveau iets hoger. “Mogelijk zijn veel winkeliers deze keer (nog) beter voorbereid en weten ze sneller in te springen op de verandering van de situatie,” aldus ING. “Daarnaast kan meespelen dat click & collect deze keer direct een alternatief bood, terwijl dat eerder pas na twee maanden een optie werd.

Vrijdagavond vindt er een nieuwe persconferentie plaats in Nederland. Diverse media meldden eerder op basis van bronnen dat er versoepelingen aan komen, onder andere voor winkeliers. Zo zou winkelen op afspraak worden ingevoerd.