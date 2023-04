ING: Consument houdt hand komende jaar nog op de knip

Consumenten houden de komende tijd hun handen op de knip, zo blijkt uit voorspellingen van de ING. Vooral binnen de detailhandel - specifieker, non-food winkels - wordt zowel dit jaar als in 2024 minder uitgegeven.

Ondanks een lichte stijging in het eerste kwartaal is de koopbereidheid in winkels onder consumenten nog steeds laag. Het lijkt erop dat consumenten de komende tijd minder zullen uitgeven, vooral als het op grote aankopen aankomt.

Ingezoomd op de cijfers is te zien dat de volumemutatie van de detailhandel verder de min induikt. Zo scoorde de detailhandel in 2022 een score van min 0,5 en wordt dit jaar een score verwacht van min één. Voor 2024 verwacht de bank een volumemutatie van min 1,5. Precieze cijfers voor de modebranche worden niet genoemd.

De detailhandel is, samen met de bouw en de agrarische sector, een van de weinige sectoren waar de koopbereidheid mogelijk daalt.