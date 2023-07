ING: Consumenten geven minder uit in winkelstraat, zitten vaker op terrasjes

Consumenten deden meer vrije uitgaven in het tweede kwartaal, maar waren vaker te vinden bij horecatentjes dan in de winkelstraat, blijkt uit transactiedata van klanten van ING. De verkoopvolumes staan nog steeds onder druk.

Volgens de transactiedata van ING lijkt het erop dat de ‘vrije’ uitgaven van consumenten aan goederen en diensten in het tweede kwartaal zijn toegenomen. De totale waarde van pintransacties lag namelijk 1,9 procent hoger, vergeleken met het eerste kwartaal.

Echter zit er een kleine vertraging in de groei die mogelijk veroorzaakt wordt door de uitgaven in de winkelstraat. De pinomzet van winkels is namelijk achtergebleven, terwijl de pinomzet bij diensten, zoals horeca, toenam.

De winkelstraat kent nog steeds een groei: de pinomzet lag één procent hoger dan een kwartaal eerder. Binnen de non-foodretail noteerden elektronicawinkels, winkels in vrijetijdsspullen en woonwinkels echter een omzetdaling in pintransacties. Wat het aandeel van winkels in mode en schoenen is, is niet bekend.

Dat de pinomzet in de winkelstraat één procent hoger ligt, betekent niet gelijk dat er ook meer verkocht is. De prijzen lijken zelfs harder te zijn gestegen dan de pinomzet. Gemiddeld gingen de prijzen ruim twee keer zo hard omhoog als de pinomzet. Dat betekent dat consumenten in winkelstraat meer hebben uitgegeven, maar minder mee naar huis namen, aldus ING.