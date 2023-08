ING: Krimp voor modesector verwachting in 2023

Bank ING verwacht een grote terugval in de omzetgroei van de detailhandel voor het jaar 2023. ING verwacht dat de omzet dit jaar groeit met 4 procent, ten opzichte van 13 procent in 2022, zo blijkt uit een voorspelling van de bank.

ING stelt dat de consument zijn hand op de knip houdt door de hoge inflatie. “Zeker wat betreft niet-noodzakelijke goederen zoals meubels, kleding en elektronica.” En dat is te zien in de cijfers. ING verwacht dit jaar namelijk een omzetgroei van vijf procent in kledingwinkels. Vorig jaar behaalden kledingwinkels nog een omzetgroei van 25 procent. Ook schoenenwinkels noteren mogelijk een kleine groei van drie procent. In 2022 was dat nog 19 procent.

De verwachte omzetplus wordt toegeschreven aan hogere prijzen. Zo werd kleding ‘fors duurder’, schrijft ING, met respectievelijk 11 procent. De prijzen voor schoenen stegen minder snel: vijf procent.

In het eerste halfjaar behaalden kledingwinkels een omzetgroei van acht procent en schoenenwinkels plusten met zes procent. Hoewel de omzet van kledingwinkels licht groeide, krompen de volumes in het eerste halfjaar. Consumenten kochten minder door de hoge inflatie. Schoenenwinkels realiseerden daarentegen een groei van één procent.

Een andere bevinding die ING deelt, is het feit dat tweedehands kleding populairder wordt. “Niet alleen via online marktplaatsen als Vinted en Marktplaats, maar ook in fysieke winkels”, schrijft ING. Het aantal winkels in tweedehands kleding groeide in de afgelopen tien jaar met ruim 25 procent, zo blijkt uit een analyse. Bovendien richten grote modebedrijven zich steeds vaker op de tweedehandsmarkt.

Tenslotte is er in de winkelstraat een verschuiving te zien. Het aantal fysieke winkels daalde in vijf jaar tijd met zes procent, terwijl het aantal webwinkels juist verdubbelde. Het zijn vooral non-foodwinkels die de winkelstraat vaarwel zeggen. Zo zijn er ongeveer 25 procent minder schoenwinkels in de winkelstraat, in vergelijking met 2018, stelt ING. Enkel doe-het-zelfwinkels deden hun intrede in de winkelstraat. Dit aantal groeide met twee procent. “Inmiddels zijn er meer foodwinkels dan kledingwinkels, voorheen qua winkelvestigingen het grootste segment binnen de retail”, aldus ING. “Foodwinkels worden vaak als redding van de winkelstraat gezien. De vraag is echter of dit op termijn niet leidt tot overcapaciteit.”