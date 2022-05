Initiatiefnemer Week van de Stenen Winkel: ‘Retailers moeten durven zichzelf in de spotlight te zetten’

Van 9 tot en met 15 mei is het in Nederland de Week van de Stenen Winkel. Het idee voor deze week, die de fysieke retailer in het zonnetje zet, zat al jaren in het hoofd van initiatiefnemer Marian Bekkers van adviesbureau Kooplust. Toen begin dit jaar de lockdown bijna op zijn einde liep, maar de heropening van de winkels nog niet zeker was, voelde zij een bepaalde wanhoop bij retailers. “We moeten open anders redden we het niet,” zo luidde het sentiment. “Toen had ik het gevoel dat ik iets moest doen om retailers te helpen en zo is De Week van de Stenen Winkel ontstaan,” zo vertelt ze tijdens een videocall voorafgaand aan de week.

Met haar bedrijf Kooplust adviseert Bekkers al ruim tien jaar ondernemers. “Eigenlijk vanaf het moment dat online shoppen ingeburgerd was. Sinds dat moment hebben meer en meer retailers moeite om klanten aan te trekken.” De animo voor De Week voor de Stenen Winkel blijkt dan ook groot. Al 3.000 ondernemers hebben zich aangemeld en niet alleen in Nederland. Bij enkele Belgische retailers ontstond ook de behoefte om mee te doen, dus die heeft Bekkers dan ook niet niet buitengesloten. Hoewel de themaweek tijdens het interview nog niet is begonnen, hebben al veel ondernemers aangegeven dat ze nieuwe energie krijgen van De Week van de Stenen Winkel. “Ik hoor van deelnemers dat het een positieve boost geeft, na alle negativiteit van de laatste tijd.” Zo hebben retailers te maken met het terugbetalen van belastingschuld die is opgebouwd tijdens de pandemie, maar ook met stijgende prijzen en natuurlijk het conflict in Oekraïne. Een stukje positiviteit kan dus wel gebruikt worden, aldus de conclusie.

Expertadvies: “Zet niet het product, maar het verhaal achter het product en de winkel in de spotlight”

Het grootste aandachtspunt bij retailers die Bekkers spreekt? Klanten naar de winkel trekken. De belangrijkste tip die ze heeft: Doe aan marketing. “Veel retailers gaan er nog vanuit dat als ze goede producten hebben en goede service dat klanten blijven komen. Maar die klant die je winkel uitloopt, komt thuis en wordt daar op social media en door middel van folders overstelpt met informatie. Alleen een goede winkel hebben is niet meer genoeg. Ze moeten meer van zichzelf laten zien.”

In de spotlight stappen, daar zijn nog niet alle retailers goed in. Een gevalletje van durven en de bescheidenheid aan de kant zetten. Tijdens de pandemie waren winkeliers echter meer en meer gedwongen de klant actief op te zoeken, want opeens kwam deze niet meer op de winkelvloer. “Retailers hebben tijdens de afgelopen twee jaar opeens dingen gedaan die zij anders nooit deden. Zoals bijvoorbeeld actief social media te gebruiken. De winkels die het goed hebben gedaan, waren naar mijn idee actief bezig met marketing.”

Daarbij komt meteen een tweede tip: “Het is belangrijk na te denken over hoe je die marketing vorm geeft. Als retailers al aan marketing doen, bijvoorbeeld door social media te gebruiken, dan zetten ze het product vaak in de spotlight. Terwijl het verhaal achter het product en de winkel juist klanten zullen trekken.” Producten zijn immers bij meerdere retailers én online te vinden, zo beaamt Bekkers desgevraagd. “Het verhaal achter de winkel en van de mensen op de winkelvloer is waar het verschil wordt gemaakt bij zelfstandige winkeliers.”

Wanneer de Week van de Stenen Winkel is afgelopen hoopt Bekkers dan ook dat de consument de waarde van de stenen winkel ook weer extra inziet. “Dat ze ook zien dat het je woonplaats mooier maakt, dat je makkelijk naar een lokale retailer kunt stappen. Bij de winkeliers hoop ik dat het een positieve boost geeft en dat ze extra mensen naar de winkel kunnen trekken.”

