Inkoopbeleid FW22: "Het is nu een kwestie van genoeg koopwaar hebben"

Veel moderetailers hebben hun voororderbudgetten in de afgelopen drie seizoenen verlaagd als gevolg van de pandemie en werden geconfronteerd met lege magazijnen, vooral in het afgelopen najaar. Nu neemt de bereidheid van moderetailers toe om hun voororderquota te verhogen. De huidige oorlog in Oekraïne speelt emotioneel en concreet ook een rol bij het veiligstellen van productielocaties in Oost-Europa.

Oorlog in Oekraïne tempert stemming op straat

"Men verkeert in een shocktoestand," zegt Birgit Engelmann. "Sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, is het stil in de winkels en op straat." De retailer, die merken als Luisa Cerano, Marc Aurel, Ana Alcazar en Herzen's Angelegenheit voert in haar boetiek in het Berlijnse Westend, heeft zich gedurende de hele pandemie "zeer gesteund gevoeld door mijn klanten" en hoeft niet te vrezen voor haar zaak; de situatie is nu echter weer verslechterd op een puur emotioneel niveau, want "dit zijn", volgens Engelmann, "geen leuke dagen".

Martin Acht van Vohl & Meyer, Bettina Kornmeyer van Heikorn, Jochen Ruths van Mode Ruths. Foto’s: via de retailers

Dat geldt niet alleen voor Berlijn. "Ook hier hebben we geen reden om blij te zijn, we komen waarschijnlijk niet uit de depressie", zegt Wolfgang Billmayer, die in Beieren twee modezaken runt, een in Wartenberg en een in Freising, vlakbij München. Natuurlijk laten de huidige ontwikkelingen zich voelen, "hier in Wartenberg is het aantal klanten momenteel nul".

Mode Ruths in Friedberg en Bad Nauheim bij Frankfurt voelt de onzekerheid ook, "niet alleen bij onze klanten, maar ook bij onze medewerkers", zegt Jochen Ruths. "Natuurlijk zijn we bezorgd als we van leveranciers horen dat hun medewerkers in Oekraïne nu in oorlog zijn. Maar we waarderen allemaal de focus op onze dagelijkse taken en voelen hoezeer onze klanten hunkeren naar elk beetje normaliteit, zelfs tijdens het winkelen."

De huidige bestelronde voor het komende herfstseizoen is echter nog in volle gang - en de doelstellingen van de winkeliers zijn niet veranderd: Velen van hen willen hun mode-assortiment uitbreiden, hun klanten inspireren met spannende selecties en - niet in de laatste plaats als gevolg van de gestegen inkoopprijzen - meer omzet maken met minder artikelen tegen hogere gemiddelde prijzen.

Zij willen een uniek aanbod; detaillisten zijn op zoek naar bijzonderheden, ongebruikelijke kleuren en frisse stijlen. Tegelijkertijd is het gewoon een kwestie van genoeg koopwaar hebben voor het hele seizoen om geen ‘nee’ te hoeven verkopen zoals vorig jaar. Toen hadden veel detailhandelaren te maken met lege magazijnen en gaten in veel productgroepen. Dat mag niet weer gebeuren.

"We hebben innovatieve magazijnprogramma's nodig"

Tegen deze achtergrond rijst de vraag hoe pre-order, post-order en direct budgetten nu worden gewogen. Het beeld is verdeeld. Aan de ene kant zijn er de retailers die hun pre-order budget op het gebruikelijke niveau willen houden en meer waarde hechten aan modieuze, snellopende magazijnartikelen, NOS of langlopende magazijnartikelen.

Petra Wichern van Mode Holst, Sabine Lehman van Lehmanns, Wolfgang en Ulrike Holzapfel van Modehaus Holzapfel.Foto’s: via retailers.

Bij Modehaus Holzapfel in Abensberg ten noorden van München bijvoorbeeld, maakt intensief werken met NOS en tijdelijk opgeslagen goederen deel uit van de strategie. De verhouding tussen voororders en NOS van respectievelijk 50:50 en 60:40 wordt daarom gehandhaafd en de moderetailer werkt nauw samen met bedrijven die een overtuigend opslag- of NOS-aanbod hebben. "We zijn in principe minder afhankelijk van pre-orders en bestellen dagelijks bij", legt Ulrike Holzapfel uit.

Dit vermijdt het risico om "te veel dwarsliggers in het assortiment" te hebben en brengt altijd "de beproefde artikelen naar de winkels". Tot nu toe heeft ze altijd kunnen krijgen wat ze wilde. En als de magazijnen leeg zijn, "hoef je alleen maar rond te kijken". Dit zorgvuldige werk aan de selectie "is de taak van de inkoper". Toch is ze zich ervan bewust dat "het koorddansen is, je moet niet overdrijven" en je moet er gevoel voor hebben met welke leveranciers je op deze manier kunt samenwerken.

Bij Vohl & Meyer in Limburg, dicht bij Frankfurt, is de verhouding tussen voororder en voorraadartikelen "65:35 procent voor herenkleding, 75:25 procent voor dameskleding". En "dat moet zo blijven", zegt eigenaar Martin Acht. In principe verwacht hij dat niet alleen de pre-order items maar ook de stock items voldoende nieuwwaarde hebben. "Sinds de pandemie is het extra belangrijk dat er innovatieve magazijnprogramma's zijn", zegt Acht.

Vooral als het om broeken gaat, bepaalt wat er op voorraad is ook de keuze voor de leverancier. "Bij broeken kijken we eerst naar het magazijn en dan pas naar de collectie", zegt Acht. Bij Heikorn in Singen, dicht bij de Zwitserse grens, is de procedure vergelijkbaar. "Voor broeken en pakken in de damesmode moet de NOS soepel werken", zegt eigenaresse Bettina Kornmayer. Als dat niet het geval is, moet ze elders gaan kijken. "Als een leverancier ons laat zitten qua voorraad, zien we dat we een alternatieve leverancier vinden die wel kan leveren", zegt Kornmayer. Bij hen doet ze dan ook voorbestellingen.

Wat de andere productgroepen betreft, heeft Heikorn de neiging om de voororders uit te breiden. "We hebben een heel goed jaar voor jassen gehad", zegt Kornmayer. Daarom heeft ze het budget voor deze productgroep verhoogd, want "we hadden te weinig om aan de vraag van de klanten te voldoen, we hadden meer kunnen verkopen als we in de loop van het seizoen meer jassen hadden gehad".

"Wie op veilig speelt, heeft geen opwindend productaanbod"

Tim Stenger van Modehaus Stenger in Bad Kreuznach, ten zuidwesten van Frankfurt, houdt ook vast aan een duidelijke focus op voororders; de verhouding tussen voorbestellingen en voorraadartikelen zal het komende herfstseizoen rond 75:25 procent zijn. "We hebben wel vaste voorraad en NOS-goederen," zegt Stenger. Maar het is duidelijk dat "als we steeds meer op safe gaan spelen, het assortiment saaier wordt". Zijn prioriteit is dat "het aanbod spannend blijft - en dat kan niet door risico's te minimaliseren en alleen basics aan te bieden".

Petra Wichern van Moden Holst in Sittensen, ten zuidwesten van Hamburg,is het daarmee eens. Zij zal haar vooroorderaandeel van 85 procent handhaven, ook al "zou haar ideaal een verhouding van 60:40 zijn - maar alleen als de artikelen van onze vaste leveranciers komen". Zoveel hebben ze echter niet op voorraad, en ook al "heeft iedereen het over prêt-à-porter, in de praktijk lukt het niet zo goed", is haar ervaring. Maar "we redden ons aardig", zegt Wichern. Ze waardeert het ook dat ze de voorbestellingen op een compacte manier kan afhandelen, zodat ze zich daarna "voor honderd procent kan concentreren op wat er in de winkel gebeurt". Sabine Lehman van Lehmanns in Wedel, eveneens in de buurt van Hamburg, rekent voor 90 procent op voororder. De tien procent die ze daar aan toevoegt zijn geen nieuwe producten, maar "artikelen die we al verkocht hebben".

"We hebben meer mode nodig en genoeg merchandise"

"Het belangrijkste is nu om genoeg merchandise te hebben," zegt Jochen Ruths. Om er zeker van te zijn dat er geen tekort aan goederen is zoals afgelopen herfst, heeft hij dit keer "heel netjes" besteld voor zijn twee kledingwinkels in Friedberg en Bad Nauheim. Er zijn zelfs merkleveranciers bij wie hij zijn bestellingen heeft verdubbeld, nadat hij in de drie voorgaande seizoenen minder had besteld.

Bij één bestelling voor broeken heeft hij een "interne NOS" geïnitieerd voor bepaalde artikelen die hij als zeer sterk beschouwt en die vanuit het magazijn niet leverbaar zullen zijn. "Als er iets is dat we van de coronacrisis hebben geleerd, dan is het wel dat er altijd iets kan gebeuren", zegt Ruths. Daarom speelt risicopreventie zeker een rol bij de najaarsorders.

Wolfgang Billmayer, die deze keer "het orderseizoen met een positievere instelling benaderde" en "overal een beetje meer kocht", zei ook dat hij "niet zo veel beknibbelde als vorig najaar". Omdat "gebreide kledingstukken [de klanten] aanspreken en er genoeg broeken zijn", was het voor hem gemakkelijk winkelen. "Mensen willen zichzelf weer chique maken", merkt Billmayer op. Dat hoeft geen blazer of pak te zijn; veel vrouwen zijn blij met jurkjes die ze voor alledag combineren met een legging en een leren jack, terwijl jonge klanten "de neiging hebben om jurken sexier te stylen".

Quint-manager Birgit Engelmann in Berlijn is daarentegen van mening dat men het fashion niveau in de showrooms moet verhogen. "Er is gebrek aan innovatie", constateert Engelmann. Terwijl bekende stijlen steeds opnieuw worden gelanceerd, ontbreken frisse kleuren en nieuwe pasvormen. "Vrouwen hebben nog steeds pakken en blazers nodig", zegt Engelmann, "het zou geweldig zijn als er meer extravagante jasjes waren".

En wat jurken betreft: "Gewone jurken zullen ons op de lange termijn niet van dienst zijn." Volgens Engelman heeft een jurk kleur nodig en moet soms echt ongewoon zijn. “Ik heb best brutaal besteld dit seizoen, zozeer dat ik er zelf een beetje bang van werd," lacht Engelmann. Al met al heeft ze zo'n tien procent meer vooruitbesteld dan anders, omdat "fabrikanten op hun voorraden bezuinigen en je niet weet wat er nog gaat gebeuren, kan ik er niet van uitgaan dat ik dit najaar nog iets kan nabestellen".