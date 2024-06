Inkoopplan INretail: Drie stappen voor een succesvol inkoopseizoen

Hoe bereid je je goed voor op het inkoopseizoen? INretail heeft hiervoor een inkoopplan ontwikkeld, zodat je goed voorbereid aan de slag kunt gaan. Het inkoopplan bestaat uit drie stappen.

Stap 1: Terugkijken

Terugkijken om vooruit te kijken is essentieel voor een succesvolle inkoopstrategie. Welke cijfers heb je nodig om je huidige collectie te beoordelen? Hoe pas je deze cijfers toe en gebruik je deze informatie om je nieuwe collectie samen te stellen?

Voor veel ondernemers is deze fase uitdagend, omdat ze vaak beperkte affiniteit hebben met de analyse van cijfers. Toch is dit wellicht het belangrijkste onderdeel. Hier leg je immers de basis voor een verantwoorde onderbouwing van je inkoopbudget. Een goed inzicht in het rendement van je merken is cruciaal om de juiste keuzes te maken voor het nieuwe verkoopseizoen. Te vaak worden keuzes gemaakt op basis van buikgevoel, waardoor slecht presterende merken toch weer worden ingekocht. In deze fase leg je de basis voor het omzetsucces en het rendement van het volgende seizoen.

In het inkoopplan wordt uitgebreid toegelicht hoe je deze analyse en voorbereiding het beste aan kunt pakken.

STAP 2: Ken je klant

Wie koopt er eigenlijk bij jou en sluiten jouw merken daarop aan? Met behulp van de Whize klantensegmenten verkrijg je inzicht in wie je doelgroep is.

Ken je klant. Veel ondernemers hebben hier slechts beperkt inzicht in. Met meer kennis van je klant kun je je collectiesamenstelling beter afstemmen op je doelgroep. Een analyse van je klantenbestand geeft je optimaal inzicht in wie je klant is en waar deze zich in je verzorgingsgebied bevindt.

Dit biedt twee belangrijke voordelen. Ten eerste kun je je merkenpakket en de samenstelling van je collectie nog beter afstemmen op je doelgroep. Ten tweede weet je precies wie je doelgroep is en kun je deze met de bij de analyse aangeleverde informatie gerichter benaderen. Dit leidt tot minder kosten, meer omzet en dus een beter rendement.

STAP 3: Kennis

Met de kennis van de cijfers, collecties, klant en merken bepaal je vervolgens jouw inkoopbudget. De INretail INkooptool is hiervoor een handig hulpmiddel.

INretail heeft speciaal voor ondernemers een inkooptool ontwikkeld. Deze eenvoudige tool helpt je in slechts een paar minuten je inkoopbudget voor het komende seizoen te bepalen. Aan de hand van de verkoopomzetten en de door jou ingevulde marge-uitgangspunten wordt het inkoopbudget nauwkeurig vastgesteld. Ervaringen tonen aan dat het doorlopen van deze stappen als ondernemer resulteert in een rendementsverbetering van minimaal 2%. Rob Drost (rdrost@inretail.nl) en Peter Wolfsen (pwolfsen@inretail.nl) van de afdeling bedrijfsadvies van INretail kunnen ondernemers in elke stap van het inkoopplan begeleiden en staan ondernemers graag met raad en daad terzijde (bedrijfsadvies@inretail.nl).