INretail: 20 procent van afspraken in winkels komt niet opdagen

Het is ruim een maand geleden dat winkelen op afspraak de nieuwe norm werd in de niet-essentiële winkels. Brancheorganisatie deed een peiling onder hun leden waaruit blijkt dat 20 procent van de gemaakte afspraken voor het winkelen uiteindelijk niet op komt dagen.

INretail geeft ook aan dat de meerderheid van de beschikbare tijdvakken leeg blijft. De brancheorganisatie roept de overheid nogmaals op de maatregelen voor winkelbezoek te versoepelen. Op woensdag kwamen berichten in de media naar buiten dat de overheid kijkt naar versoepelingen voor de retail vanaf 21 april, dit meldden Haagse bronnen tegen diverse media. Volgende week dinsdag vindt weer een nieuwe persconferentie plaats waar een dergelijke versoepeling aangekondigd zou kunnen worden.

“In de laatste persconferentie beloofde demissionair premier Rutte bij versoepelingen direct naar mogelijkheden voor winkels te kijken. De sector heeft een protocol voor veilig winkelen op de plank liggen dat al maanden haar bestaansrecht bewezen heeft. Daar moeten we zo snel mogelijk naar terug. Elke extra maatregel is een extra hindernis. Non-food winkels hebben heeft een dramatisch jaar achter de rug en ook over de maand maart meldt 62 procent van de ondernemers omzetverlies,” aldus INretail in het persbericht.