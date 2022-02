Inretail biedt rapport over maatschappelijke waarde van retail aan bij Tweede Kamer

Deze week heeft branchevereniging Inretail een rapport over de maatschappelijke waarde van retail aangeboden bij de Tweede Kamer. In het rapport stelt Inretail dat de retail een belangrijke maatschappelijke functie heeft: niet alleen economisch, maar ook sociaal en publiek. Daarnaast doet Inretail in een petitie drie voorstellen aan de overheid om de Nederlandse retail te versterken.

Volgens Inretail hebben winkels zowel een economische als publieke functie. Niet alleen leveren winkels geld op, ook is de detailhandel een belangrijke werkgever. Winkels gelden als ontmoetingsplekken en dragen bij aan lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd staan die maatschappelijke functies van de retail al een tijd onder druk, concludeert Inretail. De nadruk komt steeds meer op de economische baten te liggen, en minder op de maatschappelijke kanten van de retail. Volgens Inretail moet er juist voor die aspecten meer aandacht komen vanuit de overheid.

Petitie Inretail omvat drie speerpunten voor gezonder winkellandschap

In de petitie vraagt Inretail de huidige coalitie om concrete hulp op drie onderdelen. Het eerste speerpunt is dat er landelijke regie moet komen voor ruimtelijke ordening, met gezonde, multifunctionele centra als doel. Ten tweede eist Inretail investeringen en steun voor een integrale transitie van de retailsector waarbij de focus niet alleen ligt op economie, maar ook op de vitaliteit van steden in brede zin.

Tot slot vraagt Inretail om meer aandacht voor de online ‘ruimte’, die nu door grote en internationale spelers wordt gedomineerd waar kleinere winkeliers moeilijk mee kunnen concurreren. In Nederland moeten meer maatregelen komen om hun macht in te dammen, en moeten er initiatieven komen waarmee lokale winkeliers hun producten makkelijk online kunnen aanbieden. Daarvoor is een ‘programmatische’ aanpak nodig, aldus Inretail.

Aan het rapport en de daaruit volgende petitie werd meegewerkt door ruim 75 vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, waaronder de wetenschap, gemeenten en het vastgoed. Minister Adriaansens van Economische Zaken, die het rapport maandag al in ontvangst nam, zei deze ‘integrale aanpak’ te waarderen, zo schrijft Inretail in een persbericht.

Het hele rapport en de petitie zijn via de website van Inretail te lezen.