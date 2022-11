INretail: Black Friday in ontspannen sfeer verlopen in winkelstraat

Black Friday, het shopfestijn dat dit jaar op 25 november plaatsvindt, is volgens brancheorganisatie INretail rustig en ontspannen verlopen. De organisatie heeft op vrijdag continu gemonitord.

Volgens de gegevens van INretail trokken meer mensen dan gemiddeld de centra in. “Ook het weer speelt positief mee. Het winkelende publiek is blij dat na twee jaren met beperkende coronamaatregelen weer uitgebreid gewinkeld kan worden.” In totaal monitorde INretail twintig steden. Centrummanagers van de steden laten aan de brancheorganisatie weten dat er duidelijk meer bezoekers zijn in de centra, dat er veel verkocht wordt en dat het publiek én de ondernemers positief zijn gestemd.

Black Friday is een shopfeestdag die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Black Friday vindt traditioneel een dag na Thanksgiving plaats en is het startshot van het feestdagenseizoen. Vanaf dan worden producten met kortingen aangeboden om mensen te verleiden aankopen te doen voor de feestdagen. Een aantal jaar geleden waaide het fenomeen over naar Nederland, maar inmiddels komt er steeds meer weerstand. Een gedeelte van de winkels houdt dan ook de winkels dicht of biedt geen kortingen aan.