INretail: extra initiatieven voor veilig doen van kerstinkopen

Met oog op feestdagenaankopen zetten gemeenten, winkels, veiligheidsregio;s en meer vol in op het spreiden van hun bezoekers. Winkels hebben hiervoor hun veiligheid via de richtlijn ‘verantwoord winkelen’ goed op orde, meldt INretail in een persbericht. Toch is het belangrijk dat iedereen alert blijft op verbeterkansen, aldus de organisatie.

INretail heeft samen met de winkelsector een retail veiligheidskaart ontwikkeld, die duidelijkheid moet geven over te treffen veiligheidsmaatregelen in 2500 winkelgebieden, zo wordt vermeld in het persbericht. Ook heeft INretail afspraken gemaakt met Q-Park over goedkoper parkeren in de ochtenduren om bezoekers te stimuleren rustigere momenten van de dag te kiezen om te gaan winkelen. Eerder benadrukte premier Rutte tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer dat het kabinet mensen willen ontmoedigen om kerstinkopen te doen in de binnensteden.

Door alle maatregelen is het bezoek aan binnensteden met de helft gedaald vergeleken met vorig jaar, zo meldt INretail in het persbericht. “Maastricht trok tussen 30 november en 6 december 64 procent minder bezoekers en Amsterdam staat met 60 procent daling van binnenstadbezoekers op plek twee. Arnhem bezet de derde plaats met 51 procent minder bezoekers. Dat blijkt uit een analyse van INretail van dertien grotere binnensteden. De grote steden Den Haag (-41 procent), Rotterdam (-42 procent) en Utrecht (-46 procent) leiden net als andere stadscentra ook zwaar onder de slechte bezoekersaantallen.”