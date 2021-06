INretail: ‘Focus op multichannel wordt belangrijker voor retailers’

Zo’n twintig procent van de ondernemers vinden het lastig online verkoop goed te organiseren, zo staat in het persbericht van brancheorganisatie INretail. Een bijna even grote groep wil zelfs stoppen met de online activiteiten. De brancheorganisatie benadrukt dat multichannels voor retailers steeds belangrijker worden.

De brancheorganisatie constateert wel dat ondernemers hun concept doorontwikkelen. Het blijkt echter een uitdaging de winkel te excelleren en tegelijkertijd te focussen op andere kanalen. Logisch, verklaart INretail in het persbericht. Tachtig procent van de ondernemers met een fysieke winkel realiseert namelijk nog maximaal twintig procent van de omzet uit online verkoop, zo is te lezen. Echter zitten groeikansen wel in het uitbouwen van online activiteiten.

INretail ziet dat ondernemers in de post-coronatijd inzetten op een multichannel strategie. “Het vraagt om investeringen en daarvoor moeten de middelen beschikbaar zijn”, aldus Jan Meerman, directeur bij INretail. Daarom startte de brancheorganisatie onlangs een campagne, samen met MKB Nederland en Bol.com, om met digitaliseringsvouchers ondernemers te stimuleren aan hun digitale toekomst te werken.