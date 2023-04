INretail lanceert actieprogramma: “Arbeidsmarkt komende vijf jaar grootste uitdaging voor retail”

Met de vergrijzing en Gen Z en Millennials die voornamelijk de dienst uit gaan maken in de arbeidsmarkt, liggen er uitdagingen op de loer. Om die uitdagingen in de non-food retail het hoofd te bieden heeft brancheorganisatie INretail een speciale visie op de arbeidsmarkt opgesteld. Deze is niet alleen gefocust op het werven van mensen, maar ook vooral op het behoud van de werknemers bij bedrijven én in de retailbranche in het algemeen. “Ze moeten de achterdeur dichthouden,” zo vertelt directeur Jan Meerman tijdens een bijeenkomst op het INretail-kantoor in Zeist.

INretail benadrukt dat het altijd een visie heeft op de arbeidsmarkt, maar met de huidige uitdagingen in de markt het nodig vond om deze te updaten. Voorafgaand is uitgebreid onderzoek gedaan door Panteia onder andere door gesprekken te voeren met ondernemers, arbeidsmarktdeskundigen en HR-managers. Op basis van dit onderzoek zijn er in totaal zeven speerpunten waarop INretail samen met de branche gaat focussen. “Het werven en behouden van personeel gaat de komende vijf jaar de grootste uitdaging zijn voor de non-food retail,” zo meldt Meerman tijdens de bijeenkomst voor pers. De visie die de organisatie presenteert is een leidraad voor tot op zijn minst 2026.

Wie de huidige arbeidsmarkt in Nederland onder de loep legt, ziet diverse dingen. Bepaalde ontwikkelingen zijn Nederland breed, de andere zijn weer sectorspecifiek. De vergrijzing van de bevolking is een algeheel probleem dat speelt in de Nederlandse maatschappij. Dit blijft de personeelstekorten voeden. Het feit dat de komende jaren een krimp voorzien is in non-food retailwinkels van 10 tot 15 procent ontdoet dit niet. De retail is daarbij in zijn geheel in transitie. “De branche is op zoek naar een omnichannel evenwicht,” zo klinkt het tijdens de presentatie. Zo komt er in de retail ook meer behoefte aan personeel dat zich bezighoudt met de e-commerce kant en kennis hiervan heeft. Zo’n 10 tot 25 procent van de banen in de non-food retail verdwijnt of verandert dan ook in nieuwe functies, zo voorspelt INretail. Nu is de tijd om actie te ondernemen, aldus de brancheorganisatie.

Een kassamedewerker. Beeld ter illustratie via Pexels

INretail presenteert actieprogramma voor arbeidsmarkt

In het algemeen wil INretail met het actieprogramma en de zeven thema’s het werken in de retailsector aantrekkelijker maken. De thema’s zijn: professionalisering HR-beleid, scholing en ontwikkeling, innovatie van bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden, samenwerking met het onderwijs, het werkgeversimago en het lobby’en richting de verantwoordelijkheid van de overheid.

Elk van de thema’s heeft weer eigen focuspunten, maar over het algemeen is het belangrijk het imago van de retailsector te verbeteren. Zo wil INretail bijvoorbeeld al vroeg in contact komen met mogelijke werkkrachten door bijvoorbeeld banden met het onderwijs te versterken, meer erkende leerbedrijven te hebben en het introduceren van extra stages. Om de jongere generatie te enthousiasmeren gaat deze maand ook een imagocampagne van start die gericht is op Gen Z en jonge Millennials. De achterliggende gedachte van de campagne is het hebben van de juiste motivatie en houding voor het werken in de retail. Het is het eerste onderdeel van de imagocampagne waar INretail de komende jaren aan werkt. In een later stadium komen ook andere doelgroepen aanbod.

Een ander project waar INretail aan werkt is een banenwinkel, zo blijkt tijdens de bijeenkomst in Zeist. De primeur van de banenwinkel zal binnenkort te vinden zijn in Deventer waar de winkel zes weken lang gevestigd zal zijn op een A-locatie. In de winkel zullen workshops gegeven worden voor bestaande retailmedewerkers, maar ook actief geworven worden door bedrijven en in het algemeen informatie worden gegeven over de retailbranche. Hoewel Deventer de primeur krijgt, wil INretail het concept uitrollen naar andere steden.

Meerman realiseert zich ook dat retailers op dit moment veel op hun bord hebben. “We willen het daarom zo makkelijk mogelijk voor ze maken om aan de slag te gaan met dingen die ze zelf kunnen verbeteren.” Hier gaat het dan specifiek over het professionaliseren van het HR-beleid, de kansen voor scholing en ontwikkeling voor de medewerkers en innovatie van de bedrijfsvoering. Inretail geeft aan dat dit het moment is als sector kansen te benutten en mensen te attenderen op de aantrekkingskracht en de positieve aspecten van de sector.