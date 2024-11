INretail lanceert verkiezing tot ‘de leukste winkel van Nederland’

Welke winkel is de leukste in Nederland? Brancheorganisatie INretail introduceert een nieuwe verkiezing waarbij winkeliers kans maken op de titel “Leukste Winkel van Nederland” en een speciale uiting op de winkelpui, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Winkels hebben een grote impact op de economie van het land en voegen beleving toe aan winkelgebieden. Het nieuwe initiatief legt de nadruk op klantgerichtheid en unieke services in de winkel en wil winkelondernemers in het zonnetje zetten. Consumenten kunnen vanaf 15 november hun stem uitbrengen via de website.

Wie kans wil maken op de titel “Leukste Winkel van Nederland” moet zoveel mogelijk nominaties verzamelen. Daarnaast telt de kwaliteit van de beoordelingen mee. Zo tipt INretail dat de jury kijkt naar beoordelingen op klantgerichtheid, originaliteit, kwaliteit van de geboden service en lokale impact.

De stemperiode loopt van 15 november 2024 tot en met 12 januari 2025.